Канцлер ФРГ и президент США договорились о взаимодействии военных обеих стран в аэропорту Кабула

Главы Германии и Соединенных Штатов провели переговоры, в ходе которых затронули ситуацию на афганской территории. Во время обсуждения этой темы Ангела Меркель и Джо Байден договорились, что силы безопасности обоих государств будут сотрудничать в аэропорту Кабула.
По информации пресс-службы кабмина Германии, канцлер и хозяин Белого дома обсудили Афганистан по телефону. По словам Меркель, как можно большее количество афганских граждан, которые оказали поддержку ФРГ, должны получить разрешение на выезд из страны.
Лидеры стран согласились, что силам безопасности США и ВС Германии необходимо реализовывать совместную работу в аэропорту афганской столицы. В пресс-службе добавили, что Байден и Меркель “согласились обеспечить вылет как можно большего числа людей, нуждающихся в защите”.
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