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Президент Украины Зеленский планирует уволить Кличко с поста главы Киевской городской администрации

, 16:35 Источник: РИА Новости

Президент Украины Зеленский планирует уволить Кличко с поста главы Киевской городской администрации
Виталий Кличко, фото: Nazar Furyk/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский собирается уволить киевского мэра Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Данная информация поступила сегодня, 18 августа, от одного из украинских изданий.

О том, что в офисе нынешнего президента Украины намерены уволить Кличко, СМИ страны рассказывали еще в мае. В Киеве, в том числе в пропрезидентской партии, сообщили, что “вопрос снятия Кличко с должности решен на 100%”.

Отмечается, что в настоящее время глава Украины решает, кто придет на смену Кличко. Украинское издание подчеркивает, что указанную должность может занять Алексей Чернышев, являющийся министром развития общин и территорий страны.

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