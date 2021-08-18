Канцлер ФРГ Меркель в ходе визита в Россию возложит венок к Могиле неизвестного солдата и обсудит с Путиным международную повестку

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18 августа 2021, 15:56 Источник: РИА Новости

Ангела Меркель, фото: Michael Sohn/Global Look Press

В Берлине рассказали, какой будет примерная программа визита канцлера ФРГ Меркель в российскую столицу. Прибыть в Москву она намеревается 20 августа.

Так, по информации кабмина, в ходе визита состоятся переговоры с главой российского государства Путиным. Кроме того, намечена пресс-конференция, Меркель собирается возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Главы России и Германии должны обсудить международную повестку, включая ситуацию на востоке Украины, в Белоруссии, Афганистане. После посещения Москвы Меркель совершит визит в украинскую столицу.

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