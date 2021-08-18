В России разработали основные направления программы «Санитарный щит»

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18 августа 2021, 15:20 Анна Поперечная

Фото Дарья Журавлева

Обсуждение программы прошло на круглом столе, организованным партией «Единая Россия».

Напомним, о создании такой программы заявил Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию РФ. Программа будет включать в себя развитие нескольких направлений, от обеспечения достаточного запаса средств индивидуальной защиты и эффективных тест-систем до создания качественных вакцин.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что программа должна строиться на современной инфраструктуре, а также нужен единый алгоритм действий для всех уровней власти и различных служб.

«Если для этого понадобятся необходимые законодательные изменения, депутаты от «Единой России» готовы с Правительством их подготовить», – отметил он.

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