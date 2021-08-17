Эксперт Загородний призвал Зеленского «накормить» и «помахать ручкой» Меркель, которая прилетит с «ультиматумами от Путина»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на днях прибудет с визитом в украинскую столицу с “ультиматумами от Путина”. Такого мнения придерживается украинский политический эксперт Тарас Загородний.
Он полагает, что Меркель пообещает главе Украины своего рода теоретический минимальный транзит газа через страну, однако при этом гарантий не предоставит. Он назвал грядущий визит Меркель в Москву проявлением “абсолютной наглости”.
По словам Загороднего, канцлер ФРГ “исполняет волю россиян”. Эксперт добавил, что в настоящее время для Киева очень важно сотрудничать с Вашингтоном, а на обещания Меркель не следует обращать внимание, а лучше накормить ее и “помахать ручкой”.
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