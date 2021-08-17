Единороссы заняли пятое место в бюллетене на выборах в Госдуму

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17 августа 2021, 15:47 Анна Поперечная

Жеребьевка прошла 16 августа в Центральной избирательной комиссии.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак уверен, что номер в бюллетене не повлияет на результаты выборов, ведь избиратели, в первую очередь, оценивают результаты работы и реальные предложения.

Между тем, эта цифра достаточно символичная, потому что партию на выборах тоже представляет пятерка ярких лидеров. Речь идет о Сергее Шойгу, Денисе Проценко, Сергее Лаврове, Анне Кузнецовой, Елене Шмелевой. Андрей Турчак считает, что они приведут партию к победе.

Он также подчеркнул, что доволен жеребьевкой. «Мы попали точно в пятерку. Мы заинтересованы в чистой и честной борьбе. То, что отличает «Единую Россию» от других политических партий», – сказал Андрей Турчак.

Напомним, в жеребьевке ЦИК участвовали 14 партий. На первом месте в бюллетенях оказалась КПРФ, на втором – «Зеленые», на третьем – ЛДПР, на четвертом – «Новые люди», на пятом – «Единая Россия», на шестом – «Справедливая Россия За правду».

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