Алексей Текслер посетил Сосновский район

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17 августа 2021, 14:41 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Губернатор Челябинской области проконтролировал ход газификации, ремонт автодороги, посетил производственные и социальные объекты муниципалитета.

Одной из главных целей визита главы региона стал вопрос газификации. Снабжение территории голубым топливом является ключевым фактором развития района, поэтому сейчас ведутся работы по увеличению мощностей ГРС. Планируется построить газопровод высокого давления между ГРС-3 Челябинска и ГРС с/з «Смолинский», реконструировать газопровод от АГРС «Смолинский» до деревни Бутаки и построить газопровод от поселка Полетаево до деревни Малиновка.

Губернатор ознакомился с ходом ремонта автодороги Шагол-Красное поле — обход Челябинска. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Особое внимание Алексей Текслер уделил проверке качества ремонта.

В рамках рабочей поездки губернатор посетил производственные предприятия и социальные объекты Сосновского района, а также принял решение о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Долгодеревенском.

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