Захар Прилепин рассказал, что Байден ему нравится больше Трампа, и призвал беречь нынешнего президента США

К выводу американских войск из Афганистана привели не озвученные в ходе саммита в Женеве договоренности. Такого мнения придерживается шеф-редактор “Свободной прессы” Захар Прилепин.
По его словам, после переговоров хозяина Белого дома Джо Байдена и главы российского государства Владимира Путина на территории Швейцарии он не раз говорил о том, что прошедшая встреча лидеров РФ и США отличилась важными итогами, с которыми с общественностью просто не поделились.
“И вот мы смотрим на мир вокруг себя. О, это удивительный мир. Байден мне нравится больше Трампа. Берегите Байдена”, - подчеркнул Прилепин.
Отметим, что ранее американский президент заявил, что решение вывести войска США из Афганистана было верным.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.