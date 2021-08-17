Захар Прилепин рассказал, что Байден ему нравится больше Трампа, и призвал беречь нынешнего президента США

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17 августа 2021, 12:47 Источник: Свободная пресса

Джо Байден, фото: Chris Kleponis/Global Look Press

К выводу американских войск из Афганистана привели не озвученные в ходе саммита в Женеве договоренности. Такого мнения придерживается шеф-редактор “Свободной прессы” Захар Прилепин.

По его словам, после переговоров хозяина Белого дома Джо Байдена и главы российского государства Владимира Путина на территории Швейцарии он не раз говорил о том, что прошедшая встреча лидеров РФ и США отличилась важными итогами, с которыми с общественностью просто не поделились.

“И вот мы смотрим на мир вокруг себя. О, это удивительный мир. Байден мне нравится больше Трампа. Берегите Байдена”, - подчеркнул Прилепин.

Отметим, что ранее американский президент заявил, что решение вывести войска США из Афганистана было верным.

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