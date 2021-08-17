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Сенатор Климов заявил, что Вашингтон выводом войск из Афганистана намеревался усилить напряженность у границ России

, 10:53 Источник: РИА Новости

Сенатор Климов заявил, что Вашингтон выводом войск из Афганистана намеревался усилить напряженность у границ России
pixabay.com

Вашингтон принял решение вывести войска из Афганистана, чтобы усилить напряженность у границ Российской Федерации. Такого мнения придерживается Андрей Климов, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ.

Ранее хозяин Белого дома Джо Байден отметил, что решение убрать американцев с афганской территории является верным. По его словам, не предполагалось, что ситуация там будет разворачиваться столь стремительно.

Климов в свою очередь подчеркнул, что американцам за 20 лет не удалось создать в Афганистане устойчивый проамериканский режим. В этой связи, как он добавил, США намеревались усилить напряженность возле границ России выводом своих войск.

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