Никакого вывода американских войск из Афганистана не было, они бежали. Соответствующее заявление сделал генерал армии Юрий Балуевский, начальник Генштаба ВС РФ в период с 2004 по 2008 годы.
Он подчеркнул, что задается вопросом, почему на афганской территории все так стремительно происходит. По словам Балуевского, США начали выводить свои войска с мая и фактически завершили этот процесс.
“Но американцы не выводили войска, а поспешно бежали”,- сказал он.
По мнению Балуевского, побег связан, судя по всему, с тем, что американцы “чувствовали, что ситуация перезрела”. Генерал добавил: “Талибы могли сами их погнать, и тогда позора было бы еще больше, чем сегодня”.
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