Представитель МИД РФ Захарова заявила, что Вашингтон «фантазирует» на тему «целей» в Афганистане

Аргументы Недели → Политика 13+

17 августа 2021, 09:29

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова высказалась о заявлениях Вашингтона касаемо достижения поставленных целей на афганской территории. Она отметила, что в их числе было сдерживание боевиков “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее хозяин Белого дома Джо Байден подчеркнул, что США удалось предотвратить атаку террористов, что было важно для страны. В свою очередь Захарова в Telegram-канале написала, что официальные лица Соединенных Штатов легко “фантазируют” на тему “целей”. “Надо задаться вопросом: кто и как эти цели определил”,- отметила она.

По словам Захаровой, в 2000 году создали Международные силы содействия безопасности. Согласно резолюции 1386 СБ ООН, они должны были помогать “афганскому Временному органу в обеспечении безопасности в Кабуле и прилегающих к нему районах, с тем чтобы афганский Временный орган, а также персонал Организации Объединенных Наций могли действовать в условиях безопасности”. Она заключила, что через несколько лет было принято решение увеличить контингент в Афганистане, чтобы сдержать активность талибов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости