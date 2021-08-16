США заплатили «Талибану» десятки миллиардов долларов

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16 августа 2021, 08:39 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: cоцсети

За последние несколько лет по различным каналам американское правительство профинансировало движение «Талибан»* на несколько десятков миллиардов долларов. Вашингтон деньгами пытался смягчить последствия вывода своих войск, а талибы на эти средства закупали вооружения, боеприпасы и скупали чиновников официального афганского режима.

Финансирование шло как по каналам официального представительства «Талибан»* в Дохе во время встреч талибов с сотрудниками Госдепа, так и через представительства частных военных компаний, работавших по контракту с Госдепом США на территории Афганистана.

По словам представителей российского разведсообщества, последние, которые должны были охранять военные грузы, следующие из Пакистана в Афганистан, практически официально под расписку передавали денежные средства наличными представителям «Талибана»* в уездах и провинциях, через которые следовали их колоны. Вероятно, российская разведка получала эту информацию от сотрудников военных компаний, среди которых немало выходцев из республик бывшего СССР.

Что касается массовых закупок вооружения и боеприпасов, то на кадрах «Аль-Джазиры», единственной телекомпании, которой разрешено было работать с «Талибан», военные эксперты идентифицировали характерное вооружение китайского производства.

Учитывая сложные отношения Пекина и Вашингтона, это придает дополнительной пикантности безоглядной уверенности американцев в силе доллара. Получается, что на деньги американских налогоплательщиков Госдеп финансировал не только бородатых басмачей, которые 15 августа 2021 год так опозорили впервые после Вьетнама американскую дипломатию, но и китайский ОПК.

*Запрещенная в России террористическая организация

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