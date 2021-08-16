Москва готовится признать «Талибан»*

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16 августа 2021, 08:40 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

REUTERS/Stringer

Запрещенный в РФ «Талибан»* - вновь главная политическая и военная сила в Афганистане. В воскресенье его боевики с нескольких направлений вошли в Кабул, подавили несколько очагов вооруженного сопротивления, заняли президентский дворец, подняв над ним свой флаг, и сформировали правительство переходного периода. Москва, не спешившая до этого снять запрет на упоминания названия «Талибан»*, оказалась в сложной ситуации.

Захват Кабула в августе 2021 года очень напоминает захват Грозного в августе года 1996-го. Как утверждают источники «АН», буквально ещё в субботу по посольствам и дипмиссиям, расположенным в афганской столице, «гуляла» официальная информация, что передача власти талибам состоится только в начале осени.

«Якобы, достигнуты некоторые договоренности режима Ашрафа Гани, представителей США и лидеров «Талибан»* о сроках передачи власти, - говорит источник «АН». – Однако уже во второй половине дня в наше посольство поступила информация от местных жителей, что блок-посты на въездах в город сняты, а члены правительства Гани срочно выехали в аэропорт, который охраняется американской частной военной компанией. Так что все стало понятно».

По рассказам очевидцев, в отличие от Грозного Кабул сдался почти без боев. Были подавлены огневые точки на некоторых объектах, принадлежащих военным и службам безопасности павшего режима. Что конкретно сейчас творится в афганской столице в полном объеме, вероятно, не знает никто.

Судя по всему, город был захвачен головным отрядом талибов, а сейчас туда подтягивают подкрепление и готовят приезд политического руководства, которое объявит о создании нового государственного образования под названием Исламский эмират Афганистан. И Москве как-то придется реагировать на новые власти, а делать это не отменив определение «запрещенный на территории РФ» как-то неудобно.

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