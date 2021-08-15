Профессор Юрий Почта назвал события в Афганистане результатом политики США
15 августа 2021, 19:59
События в Афганистане - результат политики США, формальной целью которой была демократизация. Такое мнение о ситуации в Афганистане выразил профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.
В интервью RT политолог рассказал, что «последние годы появилась тенденция, которая связана с тем, что ряд террористических организаций, против которых были и международные коалиции, начинают приходить к власти в этих странах». Почта убеждён, что результат «американской политики создания большого Ближнего Востока».
«Формально целью была демократизация. А на самом деле было создание зависимых государств, подчиняющихся интересам глобальной империи, во главе которой стоят США», — заявил Юрий Почта.
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