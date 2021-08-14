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Экс-депутат Верховной рады Бондаренко заявила, что Украина перестанет существовать после отказа от нейтрального статуса

, 23:05 Источник: Свободная пресса

Экс-депутат Верховной рады Бондаренко заявила, что Украина перестанет существовать после отказа от нейтрального статуса
pixabay.com

Елена Бондаренко, ранее являвшаяся депутатом Верховной рады, озвучила условие, из-за которого рухнет Украина. Она отметила, что страна обязана своему возникновению только благодаря взятию обязательств безъядерного нейтрального статуса Киевом.

По словам Бондаренко, если Украина всерьез станет отказываться от такого статуса, то страна перестанет существовать. “Это гарантия нашего существования”, - сказала она.

Экс-депутат подчеркнула, что сейчас украинское руководство пытается “сбросить с себя” нейтральный статус Украины. Так, она напомнила о намерении страны стать членом Североатлантического альянса. Бондаренко добавила, что если это случится, то Украину “порвут по тем швам, по которым сшивали”.

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