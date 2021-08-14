Президент Азербайджана Алиев заявил об отсутствии ответа Еревана на предложение о мирном договоре

Азербайджанскому руководству еще не поступал от армянских властей ответ на предложение подписать мирный договор. Соответствующее заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Он подчеркнул, что Баку нацелен на подписание такого договора с Ереваном. В интервью турецкому телеканалу CNN Turk он сказал, что это необходимо, чтобы две страны “признали территориальную целостность друг друга и начался процесс делимитации”.
По словам Алиева, Азербайджан будет придерживаться политики в отношении Армении, принимая во внимание ответ на предложение о заключении мирного договора. Он заявил о необходимости того, чтобы Ереван озвучил свою позицию по данному вопросу. Алиев добавил, что в регионе воцарится мир, если армянские власти “признают территориальную целостность Азербайджана”.
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