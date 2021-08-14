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Депутат Рады Николаенко заявил, что Меркель в ходе визита на Украину вмешается в конфликт Зеленского и Кличко

, 21:58 Источник: РИА Новости

Депутат Рады Николаенко заявил, что Меркель в ходе визита на Украину вмешается в конфликт Зеленского и Кличко
Ангела Меркель, фото: Wolfgang Kumm/Global Look Press

После прибытия канцлера ФРГ Ангелы Меркель на Украину на днях ей придется в том числе вмешаться в конфликт между украинским лидером Зеленским и киевским мэром Кличко. Такое заявление сделал в эфире одного из украинских телеканалов местный депутат Андрей Николаенко.

Ранее Виталий Кличко говорил об отсутствии у него конфликта с президентом Украины. При этом он отмечал, что время от времени у них происходят обострения в отношениях. СМИ сообщали, что в офисе главы Украины поставили цель снять с поста Кличко. Речь идет о должности главы Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, у окружения нынешнего мэра Киева прошли обыски. “Однозначно знаю, что немецкая сторона будет ставить вопрос Кличко. И это неприятный сюрприз будет для украинской стороны”, - полагает Николаенко.

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