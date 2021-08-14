Эксперт Ерёмина заявила, что слова украинских дипломатов о визите Меркель в Москву и Киев ориентированы на внутреннего потребителя

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14 августа 2021, 19:22

Ангела Меркель, фото: Michael Timm/Global Look Press

Наталья Еремина, являющаяся профессором кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, высказалась о словах дипломатов из Украины касательно грядущего визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву и Киев.

Эксперт подчеркнула, что высказывания подобного рода нацелены на проживающих на Украине людей. Речь идет о заявлениях украинских представителей о позициях Североатлантического альянса, Брюсселя. Еремина сказала, что такие высказывания “ни разу не оправдались”. Она полагает, что основой установки Киева является “политика, смежная с позицией шантажа”.

По словам Ереминой, украинское руководство нацелено на то, чтобы страну включили в Евросоюз. Она добавила, что политики Европы и впредь будут говорить о поддержке Киева, однако ЕС не выгодно приглашать в свои ряды Украину, чтобы “не изменилась региональная конфигурация”, пишет RT.

Ранее украинский дипломат Александр Чалый сообщил, что канцлер ФРГ, судя по всему, обсудит с Путиным в ходе предстоящего визита будущее нормандского формата и газопровод “Северный поток - 2”. При этом Павел Климкин, ранее занимавший пост главы украинского МИД, подчеркнул, что Меркель на переговорах с Зеленским, по всей видимости, “будет предлагать сценарии, предварительно согласованные с президентом России”.

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