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Шведская газета Svenska Dagbladet: за развал СССР Михаила Горбачёва следует поблагодарить

, 17:40 Источник: ИноСМИ

Шведская газета Svenska Dagbladet: за развал СССР Михаила Горбачёва следует поблагодарить
Михаил Горбачев, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Решения экс-президента СССР Михаила Горбачева в большей степени сказались на распаде Советского Союза. Соответствующий материал появился на страницах шведской газеты Svenska Dagbladet.

В публикации отмечается, что за это нужно выразить благодарность Горбачеву. Журналисты подчеркивают, что его реформы “подорвали” государство в военном и экономическом планах.

Сообщается, что решения Горбачева - это “благословение для мира”. По словам шведских журналистов, его не зря удостоили Нобелевской премии мира в 1990 году. Авторы материала напомнили о еще одной версии распада страны. Так, гонка вооружений под руководством лидера США Рейгана сделала экономику восточного блока уязвимой.

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