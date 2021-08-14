Историк Доктороу заявил, что Европа не станет отменять санкции против России из-за идеологии «холодной войны»

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14 августа 2021, 15:25 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Евросоюз в ближайшее время не снимет с Российской Федерации санкции, ведь он придерживается в отношении этой страны идеологии “холодной войны”. Такого мнения придерживается Гильберт Доктороу, американский историк из Брюсселя.

Некоторое время назад Евгений Мураев, ранее являвшийся депутатом Верховной рады, допустил, что Европа уже скоро может отменить санкции против РФ. Он подчеркнул, что главы европейских государств решатся на такой шаг в связи с невыполнением Киевом минских соглашений.

Доктороу в свою очередь отметил, что подобный сценарий вряд ли возможен, поскольку в отношениях с Россией ЕС не руководствуется здравым смыслом. По его словам, конфронтация с РФ будет продолжаться, так как тем самым это “скрепляет хрупкий союз”. “По крайней мере, пока пост главы Еврокомиссии занимает Урсула фон дер Ляйен”, - добавил историк.

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