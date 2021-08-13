Публицист Гаспарян прокомментировал итоги российско-молдавских переговоров словами «бессарабское словоблудие»

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13 августа 2021, 23:41 Источник: Свободная пресса

pixabay.com

Власти Молдавии вряд ли желают на самом деле нормализовать отношения с Российской Федерацией. Такого мнения придерживается российский писатель и публицист Армен Гаспарян.

В беседе с изданием “Свободная пресса” он высказался об итогах российско-молдавских переговоров. Ранее поступала информация о том, что молдавский лидер Майя Санду встретилась с Дмитрием Козаком, замглавы администрации президента РФ. В Facebook она сообщила, что в ходе прошедшей встречи стороны обсудили большое количество тем, которые представляют взаимный интерес. Кроме того, она выразила готовность рассмотреть их более подробно, активизируя при этом двусторонние контакты.

Гаспарян в свою очередь назвал слова Санду “вечной песней абсолютно всех президентов Республики Молдова”. По его словам, когда в Молдавии кто-то занимает пост президента, сразу говорит о намерении нормализации отношений с РФ, однако все остается неизменным. Публицист назвал заявления Санду не очень убедительными, указав на то, что она является гражданкой Румынии и поклонницей маршала Антонеску, “войска которого устраивали геноцид граждан Советского Союза в Молдавской Советской Социалистической Республике и на территории Украинской Советской Социалистической Республики”. Гаспарян отметил, что Санду следовало бы на деле показать готовность улучшать отношения с Россией, например, отменив статус персон нон-грата. Так что на сегодняшний день, как добавил писатель, молдавская сторона демонстрирует разве что “очередное бессарабское словоблудие”.

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