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Премьер Великобритании Джонсон заявил, что идея военного решения ситуации в Афганистане не рассматривается

, 21:17 Источник: РИА Новости

Премьер Великобритании Джонсон заявил, что идея военного решения ситуации в Афганистане не рассматривается
Борис Джонсон, фото: Martyn Wheatley / Parsons Media / Global Look Press

В настоящее время вмешательство военных в ситуацию в Афганистане не рассматривается. Соответствующее заявление сделал британский премьер-министр Борис Джонсон в эфире Sky News.

Отмечается, что его заявлению предшествовало заседание правительственного комитета COBRA для обсуждения обстановки на афганской территории. “Я думаю, что идея военного решения сейчас не рассматривается”, - подчеркнул Джонсон.

Кроме того, он сказал, что Британия собирается взаимодействовать со своими партнерами, чтобы Афганистан в очередной раз не превратился в “рассадник террора”. Премьер-министр добавил, что с этой целью Соединенное Королевство задействует политические и дипломатические рычаги.

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