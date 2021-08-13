Глава МИД Украины Кулеба заявил о намерении Киева задействовать для «возвращения» Крыма «план Махатмы Ганди»

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба перед запуском “Крымской платформы” раскрыл новый план Киева, который позволит “вернуть” полуостров. Так, он использовал афоризм, который приписывают политическому и общественному деятелю из Индии Махатме Ганди.
“Как говорил Махатма Ганди - “сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете”, - сказал глава украинского МИД. По словам Кулебы, Российская Федерация сегодня находится на третьей стадии, успешно преодолев первые две.
Он подчеркнул, что на “четвертой стадии” Киев будет контролировать Крым. Отметим, что так называемая “Крымская платформа” должна пройти 23 августа, и руководство Украины желает видеть на этом мероприятии представителей ЕС, Великобритании, Соединенных Штатов, Канады и Турции.
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