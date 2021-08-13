Президент Латвии Левитс заявил, что Белоруссия является безопасной страной, в которой не ущемляют права людей из третьих стран

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13 августа 2021, 19:05 Источник: РИА Новости

Эгилс Левитс, фото: Li Muzi/Global Look Press

Белоруссия является безопасным государством. Люди из третьих стран могут запросить у нее убежище, ведь там соблюдаются права таких лиц. Соответствующее заявление сделал латвийский президент Эгилс Левитс.

Ранее руководство Латвии объявило ЧС на белорусском участке границы в связи с возросшим количеством нелегальных мигрантов. В Риге заявляли о планах возвести на границе с Белоруссией стену. Туда отправили спецназ для помощи пограничникам.

Левитс подчеркнул, что для Латвии национальная безопасность, укрепление границ является первоочередной задачей. Он добавил, что в Белоруссии не ущемляют права прибывающих из третьих стран людей.

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