Президент Латвии Левитс заявил, что Белоруссия является безопасной страной, в которой не ущемляют права людей из третьих стран

Белоруссия является безопасным государством. Люди из третьих стран могут запросить у нее убежище, ведь там соблюдаются права таких лиц. Соответствующее заявление сделал латвийский президент Эгилс Левитс.
Ранее руководство Латвии объявило ЧС на белорусском участке границы в связи с возросшим количеством нелегальных мигрантов. В Риге заявляли о планах возвести на границе с Белоруссией стену. Туда отправили спецназ для помощи пограничникам.
Левитс подчеркнул, что для Латвии национальная безопасность, укрепление границ является первоочередной задачей. Он добавил, что в Белоруссии не ущемляют права прибывающих из третьих стран людей.
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