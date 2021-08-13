Сенатор Джабаров назвал грядущие визиты Меркель на закате политической карьеры в Россию и на Украину нормальным явлением

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13 августа 2021, 15:19 Источник: РИА Новости

Ангела Меркель, фото: Clemens Bilan / Pool / Global Look Press

Владимир Джабаров, занимающий пост первого замглавы международного комитета Совфеда, придерживается мнения, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, когда прибудет в РФ с визитом, может обсудить с Владимиром Путиным завершение “Северного потока - 2”.

Ранее поступила информация о том, что Меркель намерена приехать в Российскую Федерацию 20 августа, а 22 августа прибыть на украинскую территорию. Джабаров уверен, что главы стран затронут тему газопровода.

По словам сенатора, стороны вряд ли обойдут стороной данный вопрос, ведь к концу года “Северный поток - 2” уже должны начать эксплуатировать. Джабаров назвал намеченный маршрут канцлера ФРГ нормальным явлением. Он добавил, что побывать в России и не посетить Украину стало бы “обидой для Киева”.

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