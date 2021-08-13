Эксперты обсудили политическую конкуренцию на предстоящих выборах

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13 августа 2021, 14:34 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

13 августа члены Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области провели заседание. Они обсудили доклад председателя Координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева. Выступление было посвящено политической конкуренции между партиями на выборах разного уровня.

«Конкурентность выборов в Госдуму 2021 года следует рассматривать как многомерное явление, — отметил член Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области, кандидат исторических наук, доцент кафедры политических наук и международных отношений ЧелГУ Александр Федотов. — С точки зрения диапазона идеологических платформ, предлагаемых партиями избирателю, конкурентность настоящей избирательной кампании находится на высоком уровне. Если использовать в качестве критерия количество зарегистрированных участников выборного процесса, то здесь мы так же можем говорить о возросшей конкурентности».

По словам члена Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области, регионального координатора Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Григория Ваулина эксперты наблюдают повышение конкурентности выборов несколько последних лет.

«Трехдневное голосование, возможность голосования по месту нахождения и широкий спектр политических сил, представленных кандидатами и партиями, положительно скажутся на явке избирателей», — добавил Григорий Ваулин.

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