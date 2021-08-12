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Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что талибам необходимо немедленно вернуться к переговорам в Афганистане

, 22:55 Источник: РИА Новости

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что талибам необходимо немедленно вернуться к переговорам в Афганистане
Жозеп Боррель, фото: Florian Gaertner/photothek.de vi/Global Look Press

Движение “Талибан” (запрещенная в РФ террористическая организация) должно незамедлительно остановить насилие на афганской территории. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что наступление талибов с оружием в руках “противоречит обязательствам по поиску решения путем переговоров и мирному процессу в Дохе”. По словам Борреля, Европейский союз подвергает критике тот факт, что в том числе на подконтрольных представителям “Талибана” территориях наблюдается нарушение международного гуманитарного права и прав человека.

Кроме того, глава дипломатии ЕС заявил о необходимости вернуться к полноценным переговорам с правительством указанному радикальному движению. Об этом сказано в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

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