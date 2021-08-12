Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что талибам необходимо немедленно вернуться к переговорам в Афганистане

Движение “Талибан” (запрещенная в РФ террористическая организация) должно незамедлительно остановить насилие на афганской территории. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Он подчеркнул, что наступление талибов с оружием в руках “противоречит обязательствам по поиску решения путем переговоров и мирному процессу в Дохе”. По словам Борреля, Европейский союз подвергает критике тот факт, что в том числе на подконтрольных представителям “Талибана” территориях наблюдается нарушение международного гуманитарного права и прав человека.
Кроме того, глава дипломатии ЕС заявил о необходимости вернуться к полноценным переговорам с правительством указанному радикальному движению. Об этом сказано в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.