Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что талибам необходимо немедленно вернуться к переговорам в Афганистане

Аргументы Недели → Политика 13+

12 августа 2021, 22:55 Источник: РИА Новости

Жозеп Боррель, фото: Florian Gaertner/photothek.de vi/Global Look Press

Движение “Талибан” (запрещенная в РФ террористическая организация) должно незамедлительно остановить насилие на афганской территории. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что наступление талибов с оружием в руках “противоречит обязательствам по поиску решения путем переговоров и мирному процессу в Дохе”. По словам Борреля, Европейский союз подвергает критике тот факт, что в том числе на подконтрольных представителям “Талибана” территориях наблюдается нарушение международного гуманитарного права и прав человека.

Кроме того, глава дипломатии ЕС заявил о необходимости вернуться к полноценным переговорам с правительством указанному радикальному движению. Об этом сказано в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости