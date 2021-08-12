Норвежский политик Эльвенес призвал активизировать сотрудничество с США из-за «стоящей за дверью» России

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12 августа 2021, 21:22 Источник: РИА Новости

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Политик из Норвегии Хорек Эльвенес заявил о необходимости усиленного сотрудничества страны с Вашингтоном и “ближайшими союзниками”. Он отметил, что это требуется по той причине, что Россия демонстрирует растущую военную мощь.

Эксперт полагает, что Российская Федерация показывает Североатлантическому альянсу, что может лишить НАТО “свободы передвижения”. “Возросший военный потенциал России и усиление ее активности создают совершенно новую угрозу”, - подчеркнул норвежский политик. Соответствующий материал появился на страницах газеты Dagbladet.

Эльвенес взволнован тем, что РФ будто бы проводит маневры “прямо у Норвегии за дверью”. Предполагается, что политик имеет в виду поход арктической группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана.

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