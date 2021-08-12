Глава украинского МИД Кулеба пошутил о поездке Лаврова в Крым и напомнил о «камнях с неба»

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12 августа 2021, 20:17 Источник: РИА Новости

Дмитрий Кулеба, фото: John Macdougall/Global Look Press

Дмитрий Кулеба, занимающий пост главы украинского внешнеполитического ведомства, прокомментировал визит на Крымский полуостров коллеги из России Сергея Лаврова. При этом он напомнил о “камнях с неба”.

В Twitter Кулеба в шутку отметил, что против российских граждан выступает “даже ливень”. Он дополнил это следующими словами: “И это еще камни с неба не начали падать”. По словам главы МИД Украины, форум “Крымская платформа” состоится “при любой погоде”.

В начале текущего месяца он подчеркивал, что Киев подождет, пока появится подходящий момент, чтобы “вернуть Крым”. Кроме того, он пригрозил крымчанам “камнями с неба”.

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