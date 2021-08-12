Украинский генерал Москаль заявил, что Москва может сильно наказать Киев за «патриотизм»

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12 августа 2021, 16:34 Источник: РИА Новости

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Киев портит отношения с Российской Федерацией, а ведь до сих пор зависим от торговли с этой страной. Такое заявление сделал украинский генерал Геннадий Москаль, ранее являвшийся губернатором Луганской и Закарпатской областей.

Он подчеркнул, что Украина приобретает газ, “берет” ядерное топливо, электрику и дизтопливо. “Слушайте, или находим альтернативу, или немного патриотизм свой прочь... Вы определитесь”, - сказал Москаль.

По его словам, руководство Украины не задумывается о том, с какими последствиями может столкнуться, когда заявляет, что Российская Федерация является “страной-агрессором”. Москаль отметил, что Киеву придется очень непросто, если власти России “перекроют краник”. Он добавил, что в таком случае Украина будет вынуждена покупать бензин, сжиженный газ и дизтопливо за криптовалюту, в стране подорожают товары.

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