Турецкая газета Haber7 предупредила Россию о сигнале от США

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12 августа 2021, 16:12 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Вашингтон направил Российской Федерации сигнал переброской военной техники в город Греции Александруполис в рамках учений Defender Europe. Соответствующий материал появился на страницах турецкой газеты Haber7.

Отмечается, что сухопутные войска Соединенных Штатов прибыли на греческую территорию с большим количеством вертолетов, танков и внедорожников. В публикации сообщается, что тем самым США намерены противостоять российской угрозе. Данная техника, как полагает журналист из Турции, предназначена не для обороны, а для наступления.

По словам турецкого адмирала Джихата Яйджи, Греция не нуждается в переброшенном вооружении, а прибывшую в регион военную технику задействуют в будущем против любой стороны.

Исмаил Хакки Пекин, ранее являвшийся начальником разведывательного управления Генштаба ВС Турции, сказал, что из американской базы, порта Александруполис, удобно направлять в Восточную Европу вооружение и военных в рамках противостояния РФ. По мнению обозревателя газеты Турции Sabah Беркана Тутара, Североатлантический альянс уже разработал проект, в соответствии с которым Запад собирается окружить Россию от Греции до Балтийского моря.

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