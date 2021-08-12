Константин Косачев дал оценку депутату Владимиру Кожанову после его слов о божественной сущности власти

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12 августа 2021, 11:25 Турана Гулиева,

Фото из открытых источников

Как сообщает РИА Новости, Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал депутата Владимира Кожанова человеком, далеким от чинопоклоничества.

«В социальных сетях и даже в прессе шум по поводу отдельно взятого высказывания депутата госсобрания республики Марий Эл и кандидата в депутаты Госдумы Владимира Тарасовича Кожанова. Не был на его нашумевшем выступлении и прозвучавшее там комментировать не могу. Сам Кожанов говорит, что цитата вырвана из контекста», - заявил Косачев.

Он также подчеркнул то, что знает депутата «лично и уже многие годы как человека исключительно порядочного, мыслящего самостоятельно и далекого от чинопоклонства».

Он также добавил, что политика в избирательной кампании требует особого мастерства, однако Владимир Кожанов в этих делах еще новичок: «В этом смысле Владимир Тарасович только набирается опыта. Пожелаю ему возможности такой опыт, а именно - политический опыт, набирать и дальше. До выборов осталось совсем немного».

Напомним, депутат от госсобрания республики Марий Эл Владимир Кожанов на встрече с ветеранами труда объявил власть от Бога и заявил, что перед представителями власти стоит кланяться, однако сам депутат сказал, что его слова были вырваны из контекста.

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