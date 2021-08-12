В МИД заявили обеспокоенность по «насаждению идеологии» национальной нетерпимости в политике Украины

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12 августа 2021, 11:21 Турана Гулиева,

Как сообщает радио Sputnik, директор информации и печати Министерства иностранных дел России Николай Лахонин заявил, что Россия ожидает реакции международных организаций из-за националистических высказываний в политике Украины.

Чиновника смутили слова главы Украины Владимира Зеленского, посоветовавшего русским людям "уезжать и искать себе место в России".

Николай Лахонин так отреагировал на ситуацию: «За подобное разжигание межнациональной розни в странах Евросоюза – куда так стремятся нынешние власти в Киеве – грозит уголовная ответственность. Будем с нетерпением ждать оценок националистических высказываний украинского руководства от европейских политиков, а также международных организаций».

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