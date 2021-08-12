В МИД заявили обеспокоенность по «насаждению идеологии» национальной нетерпимости в политике Украины

Как сообщает радио Sputnik, директор информации и печати Министерства иностранных дел России Николай Лахонин заявил, что Россия ожидает реакции международных организаций из-за националистических высказываний в политике Украины.
Чиновника смутили слова главы Украины Владимира Зеленского, посоветовавшего русским людям "уезжать и искать себе место в России".
Николай Лахонин так отреагировал на ситуацию: «За подобное разжигание межнациональной розни в странах Евросоюза – куда так стремятся нынешние власти в Киеве – грозит уголовная ответственность. Будем с нетерпением ждать оценок националистических высказываний украинского руководства от европейских политиков, а также международных организаций».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.