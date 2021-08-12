На 74-м году жизни умер экс-мэр Красноярска Пимашков

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12 августа 2021, 10:59

Петр Пимашков, фото: pimashkov.ru

Бывший мэр Красноярска Петр Пимашков, возглавлявший город в течение 15 лет c 1996 года, скончался на 74-м году жизни. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил депутат краевого заксобрания Илья Зайцев.

«Сегодня не стало Петра Ивановича Пимашкова. Кажется, что он был и будет всегда. Человек, которого любят и уважают. Человек, который многое сделал для города в непростой для него период», - поделился политик.

Зайцев отметил, что, работая в Москве, Пимашков никогда не забывал про Красноярск, «очень близко к сердцу воспринимал проблемы города». Депутат не уточнил причину смерти экс-мэра.

Петр Пимашков в конце 1996 года был избран главой администрации Краноярска. В 2000 году повторно назначен мэром города, в марте 2004 г. - в третий раз, в марте 2008 г. - в четвертый раз. В декабре 2011 г. добровольно сложил свои полномочия, поскольку был избран депутатом Госдумы от «Единой России».

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