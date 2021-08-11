Премьер-министр Латвии Кариньш заявил об «обострении гибридной войны против ЕС» со стороны Белоруссии

Латвия будет демонстрировать решительные действия в связи с возросшим потоком нелегальных мигрантов в ее сторону из Белоруссии. Такое заявление сделал премьер-министр этой прибалтийской страны Кришьянис Кариньш.
Он подчеркнул, что Минск “ведет гибридную войну против ЕС”. По словам Кариньша, Белоруссия начала ее с Литвы, а далее последует Латвия в качестве цели. Он призвал не допустить прибытие в страну нелегалов с белорусской территории. Кариньш добавил, что в настоящее время можно наблюдать обострение гибридной войны Белоруссии против Европейского союза.
Напомним, что с 11 августа латвийские власти объявили режим ЧС на белорусском участке границы. Пограничникам страны будут оказывать помощь военнослужащие Национальных вооруженных сил.
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