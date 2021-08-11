Президент США Байден заявил, что не жалеет о выводе войск из Афганистана

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11 августа 2021, 11:17 Источник: Свободная пресса

Джо Байден, фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Властям Афганистана необходимо сражаться за свою страну. Соответствующее заявление сделал хозяин Белого дома Джо Байден.

Американский лидер подчеркнул, что в течение двух десятков лет пребывания американцев на афганской территории Вашингтон израсходовал на эту кампанию сумму в размере 1 трлн долларов. The Hill передает, что Байден отметил важность объединения афганских лидеров.

По словам президента Соединенных Штатов, свыше 300 000 военнослужащих Афганистана получили современное оборудование от американцев, были обучены специалистами. Кроме того, Байден напомнил, что в этой стране были убиты и ранены тысячи американцев. Президент заключил, что не жалеет о решении вывести войска из Афганистана, США и впредь будут выполнять свои обязательства.

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