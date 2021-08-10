Сергей Шойгу назвал главной внутренней угрозой для любой страны разложение общества

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10 августа 2021, 18:27 Источник: ТАСС

Сергей Шойгу, фото: MOD Russia, globallookpress.com

Главная внутренняя угроза для любого государства - разложение общества. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во вторник выступил перед участниками молодежного форумы "Территория смыслов" и заявил, что главной внутренней угрозой для любого государства является разложение общества.

Как примеры Шойгу привел Югославию, Ливию, Ирак, Сирию, Египет. Глава Минобороны считает, что "кто-то устоял, кто-то не устоял".

Министр обороны РФ пояснил, что для любой страны есть внешние и внутренние угрозы. Шойгу подчеркнул, что как бороться с внешними угрозами - понятно. "Силовые угрозы - это когда нам угрожают, а мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает", - сказал генерал армии.

Глава оборонного ведомства пояснил, что информация, чем они вооружены, как этому противостоять, как с этим бороться, известна и соответственно выстраивается силовая оборона".

Шойгу считает, что внутренние угрозы - сейчас основная и более страшная опасность для любой страны. "Все это связано с тем, что постепенно разлагается общество", - подчеркнул глава Минобороны РФ.

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