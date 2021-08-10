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Еврокомиссар Йохансон заявила, что Лукашенко использует ситуацию с мигрантами для дестабилизации Евросоюза

, 16:38 Источник: РИА Новости

Еврокомиссар Йохансон заявила, что Лукашенко использует ситуацию с мигрантами для дестабилизации Евросоюза
pixabay.com

Белорусский лидер Александр Лукашенко пытается дестабилизировать Европейский союз, для чего задействует ситуацию с мигрантами. Такое заявление сделала Илва Йохансон, занимающая пост комиссара Европейской комиссии по внутренним вопросам.

Она подчеркнула, что санкции нанесли президенту Белоруссии вред, в связи с чем он предпринимает шаги для сопротивления. В беседе с газетой Financial Times Йохансон отметила, что “Лукашенко пытается дестабилизировать ЕС и использует людей в акте агрессии”.

По словам еврокомиссара, белорусский президент “угрожает” европейским странам и демонстрирует “насилие” из-за связанного с санкциями “отчаяния”. Она заключила, что Лукашенко представляет угрозу как для народа своей страны, так и для жителей прочих государств.

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