Замглавы администрации президента РФ Козак прибудет в Молдавию по приглашению Санду

Дмитрий Козак, занимающий пост замглавы администрации президента РФ, прибудет с рабочим визитом в Молдавию. Поездка запланирована на 11 августа. Этой информацией поделился источник в администрации.
Отмечается, что Козак посетит молдавскую столицу по приглашению президента этой страны Майи Санду. Некоторое время назад во внешнеполитическом ведомстве Молдавии подчеркивали, что ожидают прибытия в Кишинев замглавы администрации российского президента. Сообщалось, что сторонам предстоит обсудить важные вопросы двусторонней повестки.
Шестого августа молдавский парламент утвердил новое правительство под руководством премьера Натальи Гаврилицы. Дмитрий Козак прибудет в Молдавию на фоне смены посла этой страны в РФ.
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