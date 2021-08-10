Замглавы администрации президента РФ Козак прибудет в Молдавию по приглашению Санду

Аргументы Недели → Политика 13+

10 августа 2021, 14:58 Источник: РИА Новости

Дмитрий Козак, фото: Russian Government/Global Look Press

Дмитрий Козак, занимающий пост замглавы администрации президента РФ, прибудет с рабочим визитом в Молдавию. Поездка запланирована на 11 августа. Этой информацией поделился источник в администрации.

Отмечается, что Козак посетит молдавскую столицу по приглашению президента этой страны Майи Санду. Некоторое время назад во внешнеполитическом ведомстве Молдавии подчеркивали, что ожидают прибытия в Кишинев замглавы администрации российского президента. Сообщалось, что сторонам предстоит обсудить важные вопросы двусторонней повестки.

Шестого августа молдавский парламент утвердил новое правительство под руководством премьера Натальи Гаврилицы. Дмитрий Козак прибудет в Молдавию на фоне смены посла этой страны в РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости