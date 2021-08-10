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Китайские власти приняли решение отозвать своего посла из Вильнюса в связи с разрешением открыть представительство Тайваня в Литве

, 10:54 Источник: РИА Новости

Китайские власти приняли решение отозвать своего посла из Вильнюса в связи с разрешением открыть представительство Тайваня в Литве
pixabay.com

Китайское руководство решило отозвать своего посла из Вильнюса. Причиной такого решения стало получение Тайванем разрешения на открытие “представительства” в прибалтийской стране. Об этом сообщили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Некоторое время назад глава МИД Тайваня Джозеф У заявил о намерении острова открыть представительство на литовской территории. Оно должно получить название “Тайваньское представительство в Литве”. В свою очередь литовские власти сообщили, что Вильнюс предстоящей осенью намерен открыть торговое представительство на Тайване.

В китайском МИД назвали решение Литвы “грубым нарушением принципов коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами”. Там добавили, что принятое Вильнюсом решение “нанесло серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая”.

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