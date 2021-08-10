Блинкен заявил, что Россия и Китай пытаются дискредитировать США

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10 августа 2021, 07:06 Источник: РИА "Новости"

госсекретарь США Энтони Блинкен, xinhua

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай убеждают других в том, что Америка переживает упадок и теряет позиции, поэтому стране необходимо действовать, чтобы не утратить глобального лидерства.

По утверждению главы Госдепа, российские и китайские власти говорят об упадке Соединенных Штатов Америки "как публично, так и в частном порядке", а также убеждают другие государства в плюсах "авторитарного видения мира" и минусах "демократического" подхода Вашингтона.

Энтони Блинкен в рамках выступления в университете штата Мэриленд подчеркнул, что США в состоянии напомнить РФ и Китаю и "напоминают одной мерой за другой", что сил Америке хватает с лихвой. Госсекретарь, однако, признал, что конкуренты несколько оттеснили Штаты на мировой арене.

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