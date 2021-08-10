Блинкен заявил, что Россия и Китай пытаются дискредитировать США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай убеждают других в том, что Америка переживает упадок и теряет позиции, поэтому стране необходимо действовать, чтобы не утратить глобального лидерства.
По утверждению главы Госдепа, российские и китайские власти говорят об упадке Соединенных Штатов Америки "как публично, так и в частном порядке", а также убеждают другие государства в плюсах "авторитарного видения мира" и минусах "демократического" подхода Вашингтона.
Энтони Блинкен в рамках выступления в университете штата Мэриленд подчеркнул, что США в состоянии напомнить РФ и Китаю и "напоминают одной мерой за другой", что сил Америке хватает с лихвой. Госсекретарь, однако, признал, что конкуренты несколько оттеснили Штаты на мировой арене.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.