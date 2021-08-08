Свободная пресса: европейский «Метеор» представляет угрозу российскому Су-57

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8 августа 2021, 23:09 Источник: Свободная пресса

Olga Sokolova, Ольга Соколова/Global Look Press

Новую европейскую ракету большой дальности “воздух-воздух” уже можно применять на истребителях Eurofighter Typhoon. Речь идет о Meteor, о чем сообщила пресс-служба ВВС Германии.

Отмечается, что ракету предварительно испытали на двух истребителях 74-го тактического звена, которое базируется на баварской авиабазе Нойберг. На заключительном этапе испытаний будут проводить стрельбы. Ситуация, как подчеркивает “Свободная пресса”, выглядит несколько странно. Дело в том, что эту ракету уже весьма продолжительное время используют ВВС некоторых иных государств.

Издание сообщило, чем “Метеор” грозит российскому Су-57. Так, в такой ракете задействуют именно ПВРД, а не твердотопливный реактивный двигатель (ТТРД). “Метеор” может уничтожать любые истребители, в том числе сверхманевренные, на максимальной дальности. При этом ракеты дальнего действия США и России не способны на то, что по силам “Метеору”.

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