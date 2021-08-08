Глава МИД Латвии Ринкевичс прогнозирует столкновение НАТО и России в скором времени

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8 августа 2021, 22:36 Источник: gazeta.ru

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Между Североатлантическим альянсом и Российской Федерацией в скором времени может произойти “инцидент” в странах Прибалтики и Польше. Соответствующее заявление сделал в беседе с Financial Times глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевичс.

Он подчеркнул, что к этому могут привести грядущие военные учения Белоруссии и России и милитаризация Минском границы с Литвой. По словам главы МИД Латвии, в ходе учений “Запад-2021” у Минска и Москвы может сложиться “недопонимание некоторых действий”.

“Когда у вас пограничный кризис, когда у вас проходят крупные военные учения у границ НАТО, когда вы увеличиваете присутствие на нашей стороне - на литовской, эстонской и польской сторон - то все это, конечно, увеличивает вероятность возникновения инцидентов”, - отметил Ринкевичс.

Начало учений “Запад-2021” запланировано на 10 сентября. Завершатся они 19 числа этого же месяца. Маневры пройдут на белорусской и российской территориях.

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