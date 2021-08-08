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Глава МИД Белоруссии Макей заявил, что его коллега из ЕС предлагал ему «перейти на сторону народа»

, 20:50

Глава МИД Белоруссии Макей заявил, что его коллега из ЕС предлагал ему «перейти на сторону народа»
Владимир Макей, фото: flickr.com/photos/ mfarussia/Global Look Press

После начала в Белоруссии несанкционированных протестных акций министр иностранных дел одной из стран Европейского союза предложил главе белорусского внешнеполитического ведомства Владимиру Макею “перейти на сторону народа”. Об этом рассказал сам белорусский министр иностранных дел.

В пятой серии документального фильма “Беларусь против цветной революции”, которую в воскресенье могли посмотреть зрители на телеканале СТВ, он подчеркнул, что при переходе оппонентов действующей власти в стране “на сторону народа” будет наблюдаться “эффект домино”. Коллега Макея из ЕС сказал, что за ними “последуют и другие члены правительства, и тогда власть рухнет”.

По словам Макея, его коллега из ЕС предлагал такое через СМС, которое до сих пор хранится в телефоне министра иностранных дел Белоруссии. “Владимир, ты должен перейти на сторону народа. Это решающий этап. За тобой последуют другие”, - добавил Макей.

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