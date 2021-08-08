Глава МИД Белоруссии Макей заявил, что США собирались расширить границы НАТО путем устранения «серой зоны»

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8 августа 2021, 20:28

Wu Wei/Global Look Press

Вашингтон намеревался включить Украину и Белоруссию в Североатлантический альянс. Соответствующее заявление сделал глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей.

Он отметил, что тем самым Соединенные Штаты собирались ликвидировать “серую зону” между Российской Федерацией и НАТО. В пятой серии документального фильма “Беларусь против цветной революции”, которую представил зрителям телеканал СТВ в воскресенье, Макей сослался на слова Джона Болтона, ранее занимавшего пост помощника американского президента по национальной безопасности. Тот сказал, что включить Белоруссию и Украину в альянс нужно обязательно, чтобы не было так называемой “серой зоны”.

Отметим, что Болтон был в Белоруссии в конце лета позапрошлого года. В столице этой страны он обсудил ряд вопросов с главой белорусского МИД и президентом Лукашенко. Американец назвал встречу очень важной.

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