Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что все данные указывают на причастность Ирана к нападению на танкер Mercer Street

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8 августа 2021, 15:19 Источник: РИА Новости

pixabay.com

К инциденту с танкером Mercer Street причастен Иран. На это указывают все имеющиеся свидетельства. Соответствующее заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

При этом официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде подверг критике заявление государств G7. В нем Иран обвинили в нападении на указанное судно. В МИД страны заявили, что обвинения являются беспочвенными.

В Евросоюзе осудили нападение на танкер. Напомним, что оно произошло 29 июля в Омане. Боррель подчеркнул, что ЕС призывает “играть конструктивную роль в укреплении региональной стабильности и мира”.

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