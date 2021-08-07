Политолог Дудчак заявил, что только капитал позволяет удерживать отдельные территории Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

7 августа 2021, 11:35

pixabay.com

Политологи Александр Дудчак и Юрий Светов высказались о словах Евгения Мураева, ранее являвшегося депутатом Верховной рады, о том, что Украину готовят к разделу и глобальному гражданскому противостоянию.

Светов отметил, что речь идет о политической риторике представителей партии, оппозиционных к “Слуге народа”. По его словам, развал страны не представляет какую-либо выгоду для внешних управленцев, ведь так они лишатся “центра напряжения в Европе”.

Дудчак подчеркнул, что Украина и без того разделена, и лишь капитал позволяет удерживать ее отдельные земли, пишет RT. “Это связано и с производством, и с экспортом, и с обогащением тех, кто пока может это делать. На Украину пришел крупный международный капитал и выдавливает все возможные ресурсы из нее”,- сказал эксперт.

Дудчак заключил, что украинское руководство само провоцирует распад. В качестве примера он привел призыв Зеленского к жителям Донбасса, с которым он выступил на днях.

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