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7 августа 2021, 07:57 Источник: РИА Новости

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Украина вновь сможет “быть с Крымом и Донбассом”, если только украинское руководство помирится с Российской Федерацией. Такое заявление сделала Анна Герман, ранее являвшаяся депутатом Верховной рады.

В эфире одного из местных телеканалов она заявила о важности взаимодействия трех братских народов, “у которых общая родословная и корни”. По словам Герман, этим народам предстоит думать, как “жить вместе”.

Кроме того, она отметила, что жителям Украины следует попрощаться со своей “мечтой”, если они не будут мирно и дружно жить с братскими народами и соседними государствами.

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