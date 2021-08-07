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Экс-депутат Рады Герман заявила, что Украине удастся «вернуть» Крым лишь после примирения с Россией

, 07:57 Источник: РИА Новости

Экс-депутат Рады Герман заявила, что Украине удастся «вернуть» Крым лишь после примирения с Россией
pixabay.com

Украина вновь сможет “быть с Крымом и Донбассом”, если только украинское руководство помирится с Российской Федерацией. Такое заявление сделала Анна Герман, ранее являвшаяся депутатом Верховной рады.

В эфире одного из местных телеканалов она заявила о важности взаимодействия трех братских народов, “у которых общая родословная и корни”. По словам Герман, этим народам предстоит думать, как “жить вместе”.

Кроме того, она отметила, что жителям Украины следует попрощаться со своей “мечтой”, если они не будут мирно и дружно жить с братскими народами и соседними государствами.

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