Сегодня Владимир Путин посетит Челябинскую область

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6 августа 2021, 09:25 Татьяна Михайлова

Источник — kremlin.ru

В рамках рабочей поездки запланирована встреча с губернатором Алексеем Текслером.

6 августа Президент России Владимир Путин с официальным визитом прибудет в Челябинскую область. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Владимир Путин осмотрит пострадавшие от природных пожаров районы Южного Урала, затем проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия. Кроме этого, запланирована встреча с губернатором региона Алексеем Текслером.

Добавим, что также анонсирован визит главы государства в соседний субъект — Республику Башкортостан.

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