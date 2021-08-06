Сегодня Владимир Путин посетит Челябинскую область
6 августа 2021, 09:25 Татьяна Михайлова
В рамках рабочей поездки запланирована встреча с губернатором Алексеем Текслером.
6 августа Президент России Владимир Путин с официальным визитом прибудет в Челябинскую область. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
Владимир Путин осмотрит пострадавшие от природных пожаров районы Южного Урала, затем проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия. Кроме этого, запланирована встреча с губернатором региона Алексеем Текслером.
Добавим, что также анонсирован визит главы государства в соседний субъект — Республику Башкортостан.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.