Глава «Грузинской мечты» Кобахидзе заявил, что при наличии «красных линий» дипотношений с РФ не будет

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5 августа 2021, 23:17 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Обсуждать восстановление дипломатических отношений Российской Федерации и Грузии не представляется возможным, поскольку существуют “красные линии”, касающиеся вопросов о территориях Абхазии и Южной Осетии. Такое заявление сделал Ираклий Кобахидзе, председатель правящей партии “Грузинская мечта”.

Ранее от Александра Бикантова, замдиректора департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства, поступило заявление о готовности руководства РФ к восстановлению отношений с грузинскими властями в той степени, в какой к этому готовы в Тбилиси.

В свою очередь Кобахидзе подчеркнул, что у Грузии по данному вопросу есть четкая позиция. “Есть "красные линии", которые связаны с деоккупацией, которая связана с нашей западной интеграцией”, - сказал он. Принимая во внимание наличие “красных линий”, как отметил председатель “Грузинской мечты”, “ни о каких дипломатических отношениях речи быть не может”. При этом он добавил, что стороны могут продолжить дискуссию по гуманитарным и торгово-экономическим вопросам.

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